Компания Toyota привезла на автосалон в Шанхай два концепта: седан Fun и кроссовер Way

Первый претендует на предтечу серийной версии седана Camry нового поколения для местного рынка. По крайней мере об этом говорят габариты концепта и стилистическое решение задних стоек, которые схожи с серийной версией Camry для североамериканского рынка.

У концепта типичная для современных моделей Toyota передняя часть, с вписанным в капот логотипом, но более агрессивный аэродинамический обвес: передний бампер с огромным воздухозаборник, молдинги и задний бампер с белой нижней частью и воздухоотводами по бокам. И фары и фонари имеют «острую» форму.

О том, какой интерьер у Toyota Fun остается только догадываться: стекла концепта были наглухо затонированы.

Второй концепт, кроссовер Way, перекликается дизайном с C-HR, но имеет куда более спортивный вид, трехдверный кузов и, также как и Fun, очень агрессивный аэродинамический обвес. Уберите его, добавьте еще две двери и получите местную версию C-HR.

Оба концепта построены на новой модульной платформе Toyota New Global Architecture (TNGA).