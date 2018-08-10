Компания Takata обанкротилась еще в прошлом году, но автомобильные компании находят все новые автомобили, на которые установлены ее дефектные подушки безопасности

Так, российское отделение Toyota направило в Росстандарт уведомление об отзыве 20 702 автомобилей сразу нескольких моделей для замены пиропатронов в подушках. Под сервисную кампанию попали Toyota Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданные у нас с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года.

Причиной отзыва стала вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности с деградированным веществом при аварии может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

На отзываемых автомобилях будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

На данный момент, в общей сложности по всему миру отозвано более 100 млн автомобилей 33 брендов. Сам же дефект заключается в использовании чрезмерно мощного реагента (нитрата аммония) в пиропатроне газогенератора. При активации, пиропатрон срабатывает с такой силой, что разрывает корпус модуля и «выстреливает» его металлическими осколками в салон.

