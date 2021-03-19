Toyota не показала свой электрический кроссовер

Да, вы не ослышались, показав анонсирующий тизер, компания, разумеется, продемонстрировала на нем автомобиль, да только тот был накрыт чехлом

Таким образом, японский концерн захотел подогреть интерес к премьерному показу модели, который произойдет в апреле в рамках шанхайского автосалона. Интересно, что даже там будет показан лишь предсерийный прототип. В Toyota даже не раскрывают технических характеристик новинки, заявляя лишь об использовании платформы e-TNGA, которая предполагает широкую персонализацию новинок.

Впрочем, на помощь всегда приходят неофициальные данные. Как сообщают японские СМИ, со ссылкой на собственных инсайдеров, силовая установка у новинки будет одна, но в ее состав войдут два электромотора общей отдачей около 280-300 лошадиных сил. Что до запаса хода, то здесь называют величину в пять сотен километров.