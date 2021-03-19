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19 мар 2021

Toyota не показала свой электрический кроссовер

Toyota не показала свой электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Да, вы не ослышались, показав анонсирующий тизер,  компания, разумеется, продемонстрировала на нем автомобиль, да только тот был накрыт чехлом

Таким образом, японский концерн захотел подогреть интерес к премьерному показу модели, который произойдет в апреле в рамках шанхайского автосалона. Интересно, что даже там будет показан лишь предсерийный прототип.  В Toyota даже не раскрывают технических характеристик новинки, заявляя лишь об использовании платформы e-TNGA, которая предполагает широкую персонализацию новинок.

Впрочем, на помощь всегда приходят неофициальные данные. Как сообщают японские СМИ, со ссылкой на собственных инсайдеров, силовая установка у новинки будет одна, но в ее состав войдут два электромотора общей отдачей около 280-300 лошадиных сил. Что до запаса хода, то здесь называют величину в пять сотен километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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