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16 фев 2017

Toyota объявила об отзыве абсолютно всех автомобилей Mirai

Toyota объявила об отзыве абсолютно всех автомобилей Mirai
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Toyota сообщает о масштабном отзыве водородных седанов Mirai по всему миру.

Как указывается в официальном сообщении японского автопроизводителя, в сервисные центры отправятся все когда-либо выпущенные водородные седаны Mirai. Напомним, что продажи Toyota Mirai стартовали весной 2015 года на родном авторынке и с тех пор компания вывела его только на три внешних рынка – это Европа, США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В общей сложности, во всех четырех странах автопроизводитель сумел реализовать около 2 840 таких автомобилей.

Причиной отзыва послужил баг в программном обеспечении управляющей электроники автомобилей. Дело в том, что при длительном движении с постоянной скоростью (допускаются незначительные колебания), к примеру, под управлением круиз-контроля, и последующим резким увеличением скорости топливные элементы выдают высокое выходное напряжение, на которое не рассчитана проводка седана.

Официальные дилеры Toyota оповестят всех своих клиентов о наличии неисправности и пригласят их пройти техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров перепрограммируют управляющий модуль, контролирующий выработку электричества. Все работы будут проведены совершенно бесплатно.

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