Toyota остановила производство в родной стране

Девять предприятий концерна в Японии были остановлены из-за серьезного землетрясения в Фукусиме. Правда, к двадцатому числу все должно вернуться на круги своя, хотя, официального подтверждения еще не было.

В целом, напрямую заводы Toyota не пострадали. Пострадали те предприятия, которые производят и поставляют комплектующие автопроизводителю. В итоге две трети сборочных линий сейчас простаивают. Соответственно, временно не производятся такие модели как С-HR, RAV4 и другие.

Важно отметить, что в Toyota просят своих клиентов из других стран не беспокоиться. Подобный казус никак не скажется на европейских подразделениях концерна.