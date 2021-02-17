Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2021

Toyota остановила производство в родной стране

Toyota остановила производство в родной стране
Автор фото: фирма-производитель

Девять предприятий концерна в Японии были остановлены из-за серьезного землетрясения в Фукусиме. Правда, к двадцатому числу все должно вернуться на круги своя, хотя, официального подтверждения еще не было.

В целом,  напрямую заводы Toyota не пострадали. Пострадали те предприятия, которые производят и поставляют комплектующие  автопроизводителю.  В итоге две трети сборочных линий сейчас простаивают.  Соответственно, временно не производятся такие модели как С-HR, RAV4 и другие.

Важно отметить, что в Toyota просят своих клиентов из других стран не беспокоиться. Подобный казус никак не скажется на европейских  подразделениях концерна.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

Автомобили стали умнее

09 февраля 2021
Toyota

Toyota анонсирует систему слежения за автомобилем

01 февраля 2021
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius: подробности

26 января 2021
Toyota Vios 2013 вид сбоку

Toyota привезет в Россию седан дешевле Corolla

25 января 2021

Toyota оформила патент на Celica

25 января 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"

Написано новостей:

2 7 7 0 2