Toyota открыла заказ на новый Land Cruiser

С сегодняшнего дня начинается прием заказов на абсолютно новый Toyota Land Cruiser 300. Флагман модельной линейки претерпел масштабные изменения, которые вывели его на новый уровень престижа, комфорта, управляемости и технологичности. Цены на внедорожник начинаются с отметки в 5 613 000 рублей

Toyota Land Cruiser 300 создан по принципам глобальной архитектуры TNGA на новой платформе GA-F, что позволило добиться низкого центра тяжести, оптимизированной развесовки по осям и, как следствие, улучшенной управляемости. Автомобиль отличается технологичной рамой с повышенной жесткостью на скручивание и более легким кузовом со статусной и эффектной внешностью.

Изменения затронули все конструктивные элементы автомобиля, включая тормозную систему, которая полностью обновилась. Теперь флагман модельного ряда оснащается мощным 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Нм, работающим в паре с современной и быстродействующей 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.