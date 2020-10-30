Toyota отозвала ещё 1,5 миллиона машин из-за дефекта бензонасосов

Японский автогигант Toyota объявил об отзыве в США ещё полутора миллионов машин под марками Toyota и Lexus. Это дополнение к кампании, объявленной в январе этого года

На машинах, попадающих под отзыв, внезапно может перестать работать бензонасос. Нельзя исключить, что это случится, в том числе, на высокой скорости. В результате автомобиль резко замедлится неожиданно для остальных участников движения, что способно привести к аварии. Бензонасос будет заменён на улучшенный.

Под действие сервисной акции попали Тойоты и Лексусы, выпущенные в период с 2017 по 2020 год. В общей сложности январская и нынешняя отзывные кампании затрагивают 3,34 миллиона машин. И это только на североамериканском рынке.

Тогда же, в январе, Тойота отзывала 3,4 млн автомобилей, 2,9 миллиона из которых были проданы в США. Причина фигурировала другая – неисправный блок управления системами пассивной безопасности. Он был не защищён от скачков напряжения.