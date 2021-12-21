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21 дек 2021

Toyota отзывает более десяти тысяч автомобилей в России

Toyota отзывает более десяти тысяч автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Toyota объявила сразу о двух отзывных кампаниях в России. Они коснутся моделей Venza и Land Cruiser

Начнем с модели Venza. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы на нашем рынке с 31 мая 2013 года по 03 марта 2016 года. Неисправность заключается в механизме срабатывания подушек безопасности. Если говорить точнее, то может возникнуть риск перетирания проводки, которая ведет к датчикам срабатывания, соответственно, подушки могут не сработать. «При определенных видах столкновения, боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм», — подчеркнули в Росстандарте.

Что касается Land Cruiser, то отзывная кампания затронет 16 внедорожников,реализованных с 24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года. Здесь обнаружилась проблема с утечкой выхлопных газов. Дело в том, что сварной шов выпускного коллектора на указанных машинах недостаточно прочен – он может попросту треснуть. Что касается сервисных мер, то в случае с Venza будет проведена проверка проводки и ее замена при необходимости.  На Land Cruiser же заменят выпускной коллектор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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