Toyota подделывает краш-тесты

В результате внутренних расследований открылся беспрецедентный факт – сотрудники дочерней структуры концерна Toyota – компании Daihatsu проводили махинации с краш-тестами

Выяснилось, что во время бокового краш-теста четырёх бюджетных моделей на испытательных машинах использовались альтернативные панели дверей, снижающие риск травм при срабатывании боковых подушек. На серийных машинах таких панелей нет.

Эту информацию раскрыл руководству Toyota некий неназванный шпион. Председатель совета директоров концерна, Акио Тойода, уже выступил с официальным заявлением, где принес извинения. Поставки «опасных» машин приостановлены до проведения повторных испытаний.