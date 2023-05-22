Toyota подозревает своих сотрудников в махинациях с краш-тестами

Toyota Motor выявила вопиющее нарушение корпоративных принципов в своей дочерней фирме Daihatsu Motor — во время внутренней проверки ее поймали на мошенничестве

Как сообщают местные СМИ, случай махинаций был зафиксирован в результате сертификации кроссовера Daihatsu Rocky Hybrid (он же Toyota Raize). К сожалению, подробности о нарушениях не приводятся. Скорее всего речь идет либо о «подтасовке» протоколов и результатов испытаний, либо об особом (не штатном) усилении кузова машины, дабы та смогла завоевать более высокую оценку во время тестов.

Интересный факт – продажи вышеуказанных моделей были сразу остановлены. Сейчас руководство Toyota планирует объявлять отзывную компанию по уже реализованным машинам.