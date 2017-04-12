Компания Toyota привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк концепт кроссовера FT-4X

Построенный на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) кроссовер старательно маскируется под внедорожник, а его дизайн выполнен в «квадратном» ретростиле, навевая ассоциации с классическим Toyota Land Cruiser 70.

У концепта есть ряд интересных решений, например, в задних стойках есть съемные блоки, которые могут быть заменены узкими, но очень длинными стеклянными тонированными блоками. Задняя дверь имеет два режима открывания — Outdoor, в котором она поднимается вверх и Urban, в котором она распахивается в стороны двумя одинаковыми половинками. В зеркало заднего вида со стороны водителя интегрирована экшн-камера GoPro.

Дизайн интерьера концепта выполнен в минималистическом стиле. Роль приборной панели выполняет маленький дисплей, а дополнительная информация выводится на экран смартфона, который «пришвартовывается» сверху приборки. Задние сиденья складываются вровень с полом багажника, образуя ровную площадку, которую можно использовать в качестве спального места.

Возможно, в Toyota и лукавят, говоря, что серийной версии FT-4X не будет. Такая модель стала бы отличным конкурентом новому поколению Jeep Wrangler и возрождаемому Ford Bronco.