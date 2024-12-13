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13 дек 2024

Toyota показала новый электрический кроссовер Urban Cruiser для европейского рынка

Toyota показала новый электрический кроссовер Urban Cruiser для европейского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд японской марки Toyota пополнится в Европе новым электрическим кроссовером Urban Cruiser. Автомобиль может быть оснащен одним или двумя электромоторами, но запас хода пока неизвестен

Модель Toyota Urban Cruiser представляет собой полностью электрическую альтернативу Yaris Cross. Только по габаритам электрокар немного больше. Его длина - 4285 мм., ширина - 1800 мм., высота - 1640 мм., а колесная база - 2700 мм. Дизайн кузова достаточно оригинальный, но можно заметить некоторые схожести с другими “зелеными” моделями Toyota.

Стандартная версия получила один электродвигатель мощностью 144 л.с. и 189 Нм крутящего момента. Версия подороже комплектуется электромотором на 174 л.с. Привод в обоих случаях - передний. Самая дорогая модификация оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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