Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2024

Toyota показала внедорожные модификации Land Cruiser и 4Runner без крыши

Toyota показала внедорожные модификации Land Cruiser и 4Runner без крыши
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota показала на шоу SEMA-2024 внедорожные модификации моделей Land Cruiser и 4Runner. Автомобили собраны в единственных экземплярах и получили названия Land Cruiser ROX и 4Runner TRD Surf. Серийных версий, скорее всего, не будет

Land Cruiser ROX представляет собой экспедиционный внедорожник. Автомобиль собрали в исследовательском центре Toyota Calty Design. Инженеры полностью переделали кузов, убрав крышу и задние стойки, но чтобы увеличить жесткость, снабдили версию ROX каркасом безопасности. Кроме этого, здесь есть много дополнительного оборудования, которое может пригодиться во время путешествий: лебедка, канистры, семь прожекторов и дополнительные держатели в багажном отсеке.

Созданием 4Runner TRD Surf занималось другое подразделение - Motorsports Garage. В компании решили сделать переосмысление Toyota Hilux Surf 1980-х годов. Инженеры тут также переделали кузов, дополнительно убрав боковые стойки. На крышу установили специальные крепления для досок для серфинга и дополнительную светотехнику.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra

Toyota создаст гоночный Supra с атмосферным V8

19 сентября 2024
Toyota Highlander 25th Edition

Toyota Highlander отметит свой 25-летний юбилей новой спецверсией

18 сентября 2024
Toyota Prius

Гибридный Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива

13 сентября 2024

Toyota сократит выпуск электрокаров на 30% до 2026 года

09 сентября 2024
MANHART Toyota Supra

Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart

29 августа 2024
Toyota Century GRMN

Концептуальный кроссовер Toyota Century GRMN с раздвижными дверями получит серийную версию

23 августа 2024

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) новые герои Тест драйв
31 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX. Новые герои"
Geely Atlas - geely atlas (2024) все четыре колеса
Тест драйв
28 октября 2024

Geely Atlas
"Все четыре колеса"
BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями
Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"

Написано новостей:

3 5 2 6 6