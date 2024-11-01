Toyota показала внедорожные модификации Land Cruiser и 4Runner без крыши

Компания Toyota показала на шоу SEMA-2024 внедорожные модификации моделей Land Cruiser и 4Runner. Автомобили собраны в единственных экземплярах и получили названия Land Cruiser ROX и 4Runner TRD Surf. Серийных версий, скорее всего, не будет

Land Cruiser ROX представляет собой экспедиционный внедорожник. Автомобиль собрали в исследовательском центре Toyota Calty Design. Инженеры полностью переделали кузов, убрав крышу и задние стойки, но чтобы увеличить жесткость, снабдили версию ROX каркасом безопасности. Кроме этого, здесь есть много дополнительного оборудования, которое может пригодиться во время путешествий: лебедка, канистры, семь прожекторов и дополнительные держатели в багажном отсеке.

Созданием 4Runner TRD Surf занималось другое подразделение - Motorsports Garage. В компании решили сделать переосмысление Toyota Hilux Surf 1980-х годов. Инженеры тут также переделали кузов, дополнительно убрав боковые стойки. На крышу установили специальные крепления для досок для серфинга и дополнительную светотехнику.