Toyota покажет интерьеры своих беспилотников

На будущей выставке электроники в Лас-Вегасе будет заявлено много интересных автомобильных проектов, в том числе и от концерна Toyota, который анонсировал концепт интерактивного салона беспилотных автомобилей

Проект получил название ACES (Active Comfort Engaging Space). Он предполагает интеграцию в автомобили с системами автопилота четвертого уровня. Это означает, что транспортное средство сможет передвигаться в полностью автономном режиме, правда при желании водитель имеет возможность взять управление на себя.

Что касается концепта салона, то ACES получил голографическую приборную панель, руль-штурвал, а также внешние камеры, которые заменили традиционные боковые зеркала. В сиденьях использована специальная система, распознающая особенности телосложения и наиболее удобную позу, что позволяет креслам и ремням безопасности автоматически подстраиваться индивидуально под каждого пассажира.

Главная особенность системы заключается в том, что она умеет определять настроение водителя и пассажиров. В концепт интегрированы функции интерактивной подсветки и ароматизации воздуха, которые посодействуют избавлению от стресса либо, наоборот, обеспечению энергией.