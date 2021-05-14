Автомобильный портал Motorpage
14 май 2021

Toyota предотвратит кражи катализаторов

Toyota предотвратит кражи катализаторов
Автор фото: фирма-производитель

Воровство катализаторов по всему миру приняло какие-то угрожающие масштабы. Нечистые на руку люди, прознав о том, что в них содержатся драгоценные металлы, начинают активно заниматься вандализмом чужих машин ради добычи ценного компонента

Toyota стала первой компанией, которая предложила определенный способ борьбы со злоумышленниками.  Его принцип будет заключаться в маркировке деталей специальными микроточками, в которые будет «зашита» информация о машине, на которую данная деталь была установлена. Конечно же, напрямую данное решение кражи не предотвратит, но японцы делают ставку на то, что воры попросту будут стараться не связываться с потенциально промаркированными автомобилями.

На данный момент, Toyota опробует это решение на английском рынке, и если там оно себя зарекомендует с положительной стороны, то компания даст зеленый свет по его выходу и на остальные рынки мира.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota GR010 Hybrid (2021)

В Toyota готовятся к выпуску нового суперкара

11 мая 2021
Lexus LF-1 Limitless Concept (2018)

Toyota готовится к производству нового кроссовера

30 апреля 2021
Toyota

В Toyota представили водородный спорткар

28 апреля 2021

Toyota Prius превратилась в машину для охотников

26 апреля 2021
Toyota Corolla GR

Toyota Corolla станет спорткаром

23 апреля 2021
Toyota

К 2025 году Toyota представит электрический пикап

22 апреля 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"
Lada Largus Cross - путь к совершенству
Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "

Написано новостей:

2 8 2 3 3