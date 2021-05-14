Toyota предотвратит кражи катализаторов

Воровство катализаторов по всему миру приняло какие-то угрожающие масштабы. Нечистые на руку люди, прознав о том, что в них содержатся драгоценные металлы, начинают активно заниматься вандализмом чужих машин ради добычи ценного компонента

Toyota стала первой компанией, которая предложила определенный способ борьбы со злоумышленниками. Его принцип будет заключаться в маркировке деталей специальными микроточками, в которые будет «зашита» информация о машине, на которую данная деталь была установлена. Конечно же, напрямую данное решение кражи не предотвратит, но японцы делают ставку на то, что воры попросту будут стараться не связываться с потенциально промаркированными автомобилями.

На данный момент, Toyota опробует это решение на английском рынке, и если там оно себя зарекомендует с положительной стороны, то компания даст зеленый свет по его выходу и на остальные рынки мира.