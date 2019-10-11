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11 окт 2019

Toyota представила интеллектуальный концепт LQ

Toyota представила интеллектуальный концепт LQ
Автор фото: фирма-производитель

Концерн раскрыл детали о новом концепте LQ, ставка в котором сделана на продвинутые возможности искусственного интеллекта

Не смущайтесь, если вдруг облик новинки покажется вам знакомым. Дело в том, что LQ является развитием концепт-кара Toyota Concept-i, который был представлен в 2017 году.  Разумеется, под копирку никто не мастерил - свежая версия уже больше похожа на настоящий автомобиль. У нее появились боковые зеркала, дворники, антенна-плавник на крыше, четыре полноценные двери с ручками и лючок для подключения зарядки.

Главная особенность автомобиля - наличие беспилотной системы четвертого уровня. Автомобилем можно будет управлять при помощи голосовых команд. За общение с водителем отвечает система искусственного интеллекта под названием Yui. Она способна подстраивать автомобиль под индивидуальные особенности водителя — его манеру езды, расписание, частые остановки и так далее. Компьютер постоянно отслеживает эмоциональное состояние водителя, что помогает ему «обучаться» и в последующем предугадывать действия драйвера. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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