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12 мар 2025

Toyota представила концепт городского электрокара FT-Me

Toyota представила концепт городского электрокара FT-Me
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила концепт ультракомпактного электрокара FT-Me, который может стать серьезным конкурентом для Citroën Ami

FT-Me весит всего 425 кг и имеет длину менее 2,5 метров. Запас хода электрокара составляет 100 км, но солнечная панель на крыше может добавить дополнительные 30 км к пробегу. Максимальная скорость ограничена на 45 км/ч.

FT-Me получил достаточно футуристичный дизайн  с необычной формой кузова, оптикой и колесными дисками. Благодаря этому автомобиль больше напоминает гаджет будущего, чем привычный электрокар. Особое внимание привлекает и салон с минималистичной передней панелью и прямоугольным рулем. В компании заявили, что модель оснащена камерами кругового обзора, а изображение выводится на маленькую “приборку”. Также здесь есть съемное пассажирское сиденье, чтобы можно было освободить полезное пространство для небольшого груза.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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