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21 ноя 2024

Toyota представила концептуальный электрокар bZ7

Toyota представила концептуальный электрокар bZ7

На автосалоне в Гуанчжоу компания Toyota представила концепт bZ7. Это седан C-класса, который станет частью серии bZ. Ожидается, что серийная версия автомобиля появится в продаже в 2025 году и будет конкурировать с такими моделям как Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7

Toyota bZ7 отличается кузовом в стиле фастбэк и светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине автомобиля (такие же фары имеют и другие модели семейства bZ). Интерьер модели пока не показали. Разработка велась в рамках совместного предприятия GAC Toyota. Как и другие электрические модели японской марки в Китае, bZ7, вероятно, будет оснащен аккумулятором Blade и электрической силовой установкой от BYD.

Напомним, что серия электрокаров bZ создана эксклюзивно для китайского рынка. Совместное предприятие с GAC сейчас выпускает кроссоверы bZ3C и bZ3X, а завод FAW Toyota собирает седан bZ3 и кроссовер bZ4X. В ближайшие несколько месяцев к последним двум присоединится кроссовер bZ3C.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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