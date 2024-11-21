Toyota представила концептуальный электрокар bZ7

На автосалоне в Гуанчжоу компания Toyota представила концепт bZ7. Это седан C-класса, который станет частью серии bZ. Ожидается, что серийная версия автомобиля появится в продаже в 2025 году и будет конкурировать с такими моделям как Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7

Toyota bZ7 отличается кузовом в стиле фастбэк и светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине автомобиля (такие же фары имеют и другие модели семейства bZ). Интерьер модели пока не показали. Разработка велась в рамках совместного предприятия GAC Toyota. Как и другие электрические модели японской марки в Китае, bZ7, вероятно, будет оснащен аккумулятором Blade и электрической силовой установкой от BYD.

Напомним, что серия электрокаров bZ создана эксклюзивно для китайского рынка. Совместное предприятие с GAC сейчас выпускает кроссоверы bZ3C и bZ3X, а завод FAW Toyota собирает седан bZ3 и кроссовер bZ4X. В ближайшие несколько месяцев к последним двум присоединится кроссовер bZ3C.