Toyota представила новый маленький кроссовер

Компания Toyota представила новый компактный кроссовер Yaris Cross, который расположился в линейке бренда перед моделью C-HR. Публичная премьера автомобиля должна была состояться в начале марта на Женевском автосалоне, однако в связи с пандемией коронавируса дебют машины провели в онлайн

В основу Toyota Yaris Cross легла легкая модульная платформа TNGA, обеспечивающая более прочную конструкцию, пониженный центр тяжести, а также улучшенную управляемость и шумоизоляцию. Размер колесной базы получился таким же, как и у соплатформенного стандартного хэтчбека Yaris — 2560 миллиметров. При этом габаритная длина кроссовера составила 4180 мм, что на 240 мм больше, чем у хэтчбека.

На момент старта продаж Toyota Yaris Cross будет доступен с гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 80 л. с., компактный электромотор на задней оси и комплект литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 118 лошадиных сил.