Компания Toyota рассекретила новое поколение хэтчбека Corolla. На рынке Северной Америке эта модель заменит Scion iM, а вот сохранится ли имя Auris для Европы — по-прежнему под вопросом.

Собственно, эта модель дебютировала на женевском автосалоне, но в качестве концепта Auris Hybridб на котором японцы демонстрировали свою новую гибридную установку и необычную трансмиссию, совмещающую в себе «механику» и вариатор.

Машина переехала на новую модульную платформу TNGA. Это отразилось на размерах. По сравнению с предшественником в длину хэтчбек прибавил 38 мм, а колесная база выросла до 2636 мм. Хэтчбек стал шире и ниже.

У машины очень агрессивный дизайн с огромным воздухозабаорником, занимающим практически всю площадь от нижней части до кромки капота, узкие хищные фары, покатая крыша, которая должна обеспечить место для голов пассажиров и задняя часть, навевающая ассоциации… с Mazda3.

В США был рассекречен интерьер хэтчбека.У машины фактически нет центральной консоли, в центре возвышается большой экран мультимедийной системы и стал гораздо просторнее для пассажиров.

Для США в Toyota приготовили новый 2-литровый двигатель, который пришел на смену старому 1,8-литровому. Японцы пока не раскрыли его мощность, но она явно больше 127 л.с. имевшихся у предшественника.