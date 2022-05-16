Toyota представила обновленный «токийский кэб»

Автомобили такси являются полноценными национальными символами различных стран. К примеру, бежевые «Мерседесы» традиционны для Германии, желтые «Форды» - для США, а черные «Морис-кэбы» - для Лондона.

Надо сказать, что в Японии есть собственные фирменные такси - черные кэбы Toyota JPN Taxi. Эту модель производят специально для перевозчиков и в частные руки ее не продают. По форм-фактору это некая смесь городского хэтчбека и минивэна. Из отличительных черт стоит выделить высокую крышу и сдвижные задние двери.

Буквально на днях машина пережила рестайлинг. Самое значимое изменение – появление гибридной силовой установки, на основе электромотора и полуторалитрового ДВС, который работает на сжиженном газу (пропан или бутан). Надо сказать, что автомобиль отличается высокой экономичностью (пять литров топлива на сто километров).