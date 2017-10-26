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26 окт 2017

Toyota представила третье поколение «японского Rolls-Royce»

Toyota представила третье поколение «японского Rolls-Royce»

Что вы знаете о консерватизме? Считаете самыми консервативными в мире автомобили Rolls-Royce? Тогда вы ничего не слышали о Toyota Century, представительском седане, новое поколение которого было представлено на автосалоне в Токио.

Только вдумайтесь: за 50 лет существования модели это лишь третье (!) обновление Century. Несмотря на угловатые формы седан длиной 5335 мм не лишен своего шарма и очарования. Несмотря на то, что внешне новинка выглядит пришельцем из прошлого, ее начинка ультрасовременна. Здесь и светодиодные фары, и полный комплекс систем безопасности и даже гибридная силовая установка.

Если предыдущее поколение оснащалось двигателем V12, то у гибридной силовой установки количество цилиндров сократилось на четыре. Toyota не особо распространяется о технических деталях, но в компании говорят, что благодаря новой фирменной технологии седан способен передвигаться практически бесшумно для своих пассажиров.

В салоне, тоже весьма консервативного облика, есть виртуальная приборная панель и большой экран информационно-развлекательной системы. С учетом колесной базы в три метра простор для ног задних пассажиров тут поистине королевский. К услугам двух задних пассажиров индивидуальные мониторы развлекательной системы и подставки для ног в спинках передних сидений. Ах да, топовый вариант оснащается велюровым салоном: японцы считают, что он со временем меньше скрипит, чем обивка из натуральной кожи.

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Toyota

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