На мотор-шоу в Лос-Анджелесе Toyota показала концепт кроссовера FT-AC, индекс которой расшифровывается как Future Toyota Adventure Concept. Из названия понятно, что ориентирован он на любителей активного отдыха.

Концепт создавался калифорнийским дизайн-бюро потому и вышел он ярким, веселым и цветным. Дизайнеры и инженеры постарались сделать машину максимально функциональной для любителей приключений. Противотуманные фары здесь можно использовать отдельно в качестве фонарей, встроенные в зеркала инфракрасные камеры также можно снять и унести с собой, а внедорожная «люстра» на крыше может выступать в качестве фотовспышки.

Технической информации нет, да ее и не может быть — Toyota FT-AC всего лишь шоу-кар, у которого даже нет интерьера. Впрочем, из пресс-релиза выходит, что под капотом бензиновый двигатель, также кроссовер может быть гибридным. А платформой для него послужила, судя по всему, TNGA, на которой японцы делают все свои новые модели.