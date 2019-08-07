Toyota приведет все европейские автомобили «к свету»

Руководство компании Toyota объявило, что планирует сфокусироваться на создании полностью электрических автомобилей для европейских рынков. К слову, уже сейчас половина продаж компании приходится на гибридные модели

В интервью изданию Automotive News глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения «Тойоты» Мэтью Харрисон, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. А это значит, добавил он, что настало время для нового испытания — полного перехода на электрические силовые установки. Топ-менеджер сообщил, что компанию ждет серьезное испытание, так как под новые автомобили необходимо создать сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.

Интересно, что для Европы смещение вектора в сторону электрификации уже не новый тренд. Например, в середине июля британская марка MINI объявила, что через десять лет планирует полностью отказаться от любых модификаций автомобилей кроме электрических.