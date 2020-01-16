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16 янв 2020

Toyota проинвестирует летающее такси

Toyota проинвестирует летающее такси

Toyota Motor собирается инвестировать в американский стартап Joby Aviation, который разрабатывает летающее такси

Toyota и Joby собираются развивать технологии летающих такси с целью дальнейшего массового производства. О более конкретных планах сотрудничества стороны объявят позднее. Любопытно, что руководство японского концерна верит в серьезные перспективы воздушного транспорта. «Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта», — заявил президент Toyota Акио Тоеда.

Что же касается самого стартапа, то основанная в 2009 году Joby Aviation трудится над проектом электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой. В описании проекта указано, что он предусматривает создание четырехместного транспортного средства с максимальной скоростью 320 км/ч и запасом хода (лета) свыше 240 км на одной зарядке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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