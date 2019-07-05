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5 июл 2019

Toyota стартует на ралли Шелковый путь

Toyota стартует на ралли Шелковый путь
Автор фото: фирма-производитель

Уже завтра в Иркутске будет дан старт главному в России гоночному мероприятию 2019 года – знаменитому ралли-рейду «Шелковый путь». Экипажам в четырех классах, представляющим 36 стран мира, предстоит преодолеть 5003 км дистанции по дорогам России, Монголии и Китая

Марафон, который считается одним из самых сложных ралли-рейдов Евразии, финиширует 16 июля в китайском городе Дуньхуань. Любопытно, что Toyota уже называют предстартовыми фаворитами в двух главных автомобильных зачетах: для специально подготовленной техники (Superproduction) и для серийных внедорожников (Production).

Кроме того, Toyota cтала официальным автомобилем данного марафона. Японский производитель в четвертый раз становится официальным поставщиком автомобилей для «Шелкового пути», в этом году в ралли примут участие 24 автомобиля марки.

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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