Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2020

Toyota раскрывает детали электрокроссовера

Toyota раскрывает детали электрокроссовера

Когда на мир упадет экологическая бомба и двигатели внутреннего сгорания будут находиться под запретом, Toyota выпустит электрический кроссовер, который станет аналогом легендарного RAV4

Что нам известно о новом кроссовере? К сожалению,дорогие читатели Motorpage, ничего конкретного почти. Да, сейчас производитель выпустил эскизы новинки, а Autoexpress  даже «родил» рендер, благодаря которому можно сформировать общее представление, но официальных данных немного. Например, известно, что автомобиль, по размерам, будет схож с «Рафиком» при большей колесной базе.

Кроме того, сообщается, что электромобиль будет собран на «тележке» e-TNGA, а значит, мы можем ожидать версии с разным типом привода. Из этого же факта вытекает возможность наличия нескольких двигателей сразу. Впрочем, технические характеристики объявят позже. 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota собирается совершить электрическую революцию

10 декабря 2020
Toyota Mirai (2022)

Стартовали продажи нового Toyota Mirai

09 декабря 2020
Toyota

Представлены изображения электрического кроссовера Toyota

07 декабря 2020
Toyota Mirai (2022)

Водородная Toyota Mirai покоряет Европу

07 декабря 2020
Manhart Toyota Supra GR 550

Хотите мощную «Супру», а такая есть!

04 декабря 2020

Новый Toyota Land Crusier может появиться уже в апреле

01 декабря 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 2019 свой устав
Тест драйв
11 декабря 2020

Cadillac XT4
"Свой устав"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 8 8