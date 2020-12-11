Toyota раскрывает детали электрокроссовера

Когда на мир упадет экологическая бомба и двигатели внутреннего сгорания будут находиться под запретом, Toyota выпустит электрический кроссовер, который станет аналогом легендарного RAV4

Что нам известно о новом кроссовере? К сожалению,дорогие читатели Motorpage, ничего конкретного почти. Да, сейчас производитель выпустил эскизы новинки, а Autoexpress даже «родил» рендер, благодаря которому можно сформировать общее представление, но официальных данных немного. Например, известно, что автомобиль, по размерам, будет схож с «Рафиком» при большей колесной базе.

Кроме того, сообщается, что электромобиль будет собран на «тележке» e-TNGA, а значит, мы можем ожидать версии с разным типом привода. Из этого же факта вытекает возможность наличия нескольких двигателей сразу. Впрочем, технические характеристики объявят позже.