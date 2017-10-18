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18 окт 2017

Toyota рассекретила водородный минивэн

Toyota рассекретила водородный минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на то, что автомобили на водородных топливных ячейках (FCEV) так и не получили распространения (на всю Европу, например, есть только две заправки и обе они в Германии).  Но пионер водородного автостроительства, компания Toyota, продолжает развивать это направление.

На автосалон в Токио компания привезет водородный минивэн с незамысловатым названием Fine-Comfort Ride (что-то вроде «Поездка с превосходным комфортом). В салоне минивэна три ряда с раздельными креслами, он рассчитан на шестерых человек. В компании говорят, что это премиальная машина с дорогими материалами отделки и панорамной крышей. Приборная панель здесь полностью цифровая, перед водителем не привычный руль, а некое подобие самолетного штурвала.

В компании пока не раскрыли технические характеристики Fine-Comfort Ride, ограничившись лишь заявлением, что на одной заправке минивэн может проехать до тысячи километров.
 

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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