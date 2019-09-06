Toyota рассказала о новой платформе

Toyota раскрыла детали новой платформы GA-B. Она окажется самой компактной версией архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), которая в последнее время широко применяется в переднеприводных легковых моделях

Сообщается, что платформа GA-B позволяет применять различные колесные базы, высоту и габариты транспортных средств, а, следовательно, с помощью нее можно создавать автомобили разных размеров и с различными типами кузова. Например, первым новую платформу получит очередное поколение модели Yaris, а чуть позже на нее переедет и новый кроссовер C-HR. К слову, новая архитектура также дает волю полету мысли дизайнеров. Плоская компоновка с низко расположенными верхними точками кузова приводит к появлению семейства автомобилей с приземистым, но широким силуэтом.

Производитель также заявляет, что современные способы компоновки обеспечивают высокую жесткость на кручение, сохраняя при этом небольшой вес и адекватную стоимость автомобилей. В GA-B стандартной конструкцией передней подвески являются стойки МакФерсона, которые сочетаются с амортизаторами с низким коэффициентом трения. В целом, эта архитектура должна обеспечить интуитивно понятные водителю ходовые качества автомобилей.