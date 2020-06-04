Toyota раздает свое гоночное наследие ради победы над коронавирусом

В рамках помощи в борьбе с COVID-19 Международная автомобильная федерация и аукционный дом RM Sotheby's проведут благотворительные онлайн-торги. На них продадут амуницию

Болид Toyota TF109-01, который будет представлен на аукционе, никогда не участвовал в гонках. Автомобиль использовали для тестовых заездов перед сезоном 2009 года, который стал последним для японской марки в Формуле-1. После этого машину передали компании Pirelli для испытаний покрышек, в связи с чем на болид нанесены фирменные логотипы итальянского бренда. Автомобиль с пробегом 30 000 километров оборудован 2,4-литровым мотором V8, выдающим 700 лошадиных сил.

Помимо этого, в ходе торгов можно будет приобрести гоночные комбинезоны шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, победителя сезона 1996 года Деймона Хилла, а также девятикратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Тома Кристенсена и других пилотов.