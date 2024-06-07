Toyota разрабатывает ДВС, которые изменят будущее

Пока многие автомобильные производители уходят в сторону производства электрических силовых установок, в Toyota мыслят иначе. Технический директор Хироки Накадзима приоткрыл завесу тайны над планами компании и рассказал, что их новые 1,5- и 2,0-литровые моторы полностью поменяют правила игры

Как он подметил, данные агрегаты будут полностью отличаться от привычных нам ДВС и произведут революцию в автомобилестроении. Также он упомянул, что в проектировании новых двигателей во многом помогли знания, накопленные во время разработки двигателя для Toyota Mirai, работающего на водородных топливных элементах.

Фактически речь идет о компактных, но в тот же момент, достаточно мощных ДВС. Самой трудной задачей для инженеров было решить вопрос с коротким ходом поршня, что напрямую влияет на крутящий момент. Но судя по заверению Накадзима, данную проблему они компенсировали за счет электромотора. Более того, их агрегаты позволят значительно пересмотреть аэродинамику автомобилей за счет их компактности.