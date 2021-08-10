Автомобильный портал Motorpage
10 авг 2021

Toyota разрабатывает новое поколение модели Crown.

Toyota разрабатывает новое поколение модели Crown.
Автор фото: фирма-производитель

В последнее время в сети ходят слухи  о том, что текущее поколение модели Crown (пятнадцатое по счету) станет последним, а сама модель уйдет в историю. Впрочем, свежая порция инсайтов переворачивает все с ног на голову.

Не будем затягивать – по новым данным следующему «Крауну все-таки быть». Только сама модель будет переиначена – задний привод уступит место переднему. Скорее всего, речь идет о «переезде» на платформу TNGA.  Сообщаются и некоторые детали о двигателях. Так новый Crown может получить некую гибридную связку, однако состав ее не озвучивается.

Напомним,  что текущее поколение Crown S220 предлагается с 2,0-литровым турбомотором на 245 лошадиных сил, а также c 3.5-литровым V6.  Гибриды в моторной гамме также присутствуют – на базе 2.5-литрового бензинового двигателя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Для Toyota Land Cruiser приготовили новый двигатель

10 августа 2021
Toyota GR Yaris

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

05 августа 2021
Toyota Avalon (2019)

Крупный седан Toyota уйдет в историю

04 августа 2021
Toyota Land Cruiser GR Sport

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport

03 августа 2021
Toyota Hilux

Toyota Hilux получил новую версию в России

02 августа 2021
Toyota Land Cruiser FJ40

В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

02 августа 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился
Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 2 6