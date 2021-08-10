Toyota разрабатывает новое поколение модели Crown.

В последнее время в сети ходят слухи о том, что текущее поколение модели Crown (пятнадцатое по счету) станет последним, а сама модель уйдет в историю. Впрочем, свежая порция инсайтов переворачивает все с ног на голову.

Не будем затягивать – по новым данным следующему «Крауну все-таки быть». Только сама модель будет переиначена – задний привод уступит место переднему. Скорее всего, речь идет о «переезде» на платформу TNGA. Сообщаются и некоторые детали о двигателях. Так новый Crown может получить некую гибридную связку, однако состав ее не озвучивается.

Напомним, что текущее поколение Crown S220 предлагается с 2,0-литровым турбомотором на 245 лошадиных сил, а также c 3.5-литровым V6. Гибриды в моторной гамме также присутствуют – на базе 2.5-литрового бензинового двигателя.