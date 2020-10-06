Toyota разработает электрический грузовик на топливных элементах

Toyota собирается разработать сверхмощный электрический грузовик на водородных топливных элементах для рынка Северной Америки

Машину создаст ее дочернее предприятие Hino Motors, которое специализируется на коммерческой технике. Ожидается, что первый демонстрационный образец водородного большегруза покажут в первой половине 2021 года. Автомобиль будет базироваться на шасси новой серии Hino XL, представленной Hino в США. Технологию топливных элементов предоставит Toyota.

Новая инициатива расширяет усилия Toyota по разработке 25-тонного электрического грузовика на топливных элементах восьмого класса для японского рынка, о которых было объявлено ранее в 2020 году. Cерийное производство машины рассчитывают запустить в 2024-м. До сих пор было известно преимущественно о легковом автомобиле Toyota Mirai на водородных топливных элементах, электрический заряд в которых пополнялся заправкой водорода в резервуары под высоким давлением. Одной заправки, которая длится около трёх минут, хватает на 650 км пробега.