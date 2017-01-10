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10 янв 2017

Toyota разработала собственный автомобиль с искусственным интеллектом

Toyota разработала собственный автомобиль с искусственным интеллектом
Автор фото: ньюсрум.тойота.еу

Японская компания Toyota в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES 2017) представила концептуальный автомобиль с системой искусственного интеллекта.

В этом году на CES 2017 было представлено немало автомобилей, управляемых искусственным интеллектом. Один из таких экспонатов был выставлен на стенде японской компании Toyota.

Речь идет о прототипе под названием Concept-i. Новая разработка инженеров Toyota оснащена системой Yui, которая контролирует практически все системы автомобиля. Так, система способна различать нескольких водителей и подстраиваться под каждого из них. В памяти системы хранится несколько пресетов настроек для внутреннего освещения и навигатора, которые применяются, когда Yui распознает конкретного человека.

Также, во время презентации официальные представители компании подчеркнули, что в салоне автомобиля установлено множество датчиков, которые предназначены для сбора биометрических данных о владельце. Кроме уже вышеупомянутой функции, датчики способны распознавать эмоциональное состояние владельца. К сожалению, подробной информации о реализации этой функции на презентации предоставлено не было.

В отличие от многих других систем искусственного интеллекта, Yui способна перехватывать управление автомобилем в чрезвычайных ситуациях. Впрочем, режим «автопилота» можно активизировать штатно, к примеру, при движении по скоростной трассе. Стоит отметить, что когда Yui управляет автомобилем, цвет светодиодных индикаторов на кузове автомобиля меняется – таким образом, система предупреждает остальных участников дорожного движения о том, что автомобилем управляет компьютер.

Данные о динамических характеристиках автомобиля держаться в секрете, однако предполагается, что концепт приводит в движение полностью электрическая силовая установка.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем, 3DNews, Мотор

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