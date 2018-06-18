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18 июн 2018

Toyota сделает 1000-сильный гиперкар

Toyota сделает 1000-сильный гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Все больше автопроизводителей строят экстремальные гиперкары. Вот и Toyota решилась.

Гиперкар построят на базе концепта GS Super Sport. У него будет полностью карбоновая структура. Силовая установка, по примеру других.

Это будет гибрид с несколькими  электромоторами и бензиновым 2,4-литровым мотором с двойным турбонаддувом. Такая же используется на спортпрототипе Toyota. Больших успехов на гоночных трассах он не снискал. Больше никаких подробностей о своем проекте в компании не сообщили.

Премьера ожидается в 2020 году: гиперкар примет участие в соревнованиях по выносливости (WEC), а затем будет выпущен ограниченным тиражом.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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