Все больше автопроизводителей строят экстремальные гиперкары. Вот и Toyota решилась.

Гиперкар построят на базе концепта GS Super Sport. У него будет полностью карбоновая структура. Силовая установка, по примеру других.

Это будет гибрид с несколькими электромоторами и бензиновым 2,4-литровым мотором с двойным турбонаддувом. Такая же используется на спортпрототипе Toyota. Больших успехов на гоночных трассах он не снискал. Больше никаких подробностей о своем проекте в компании не сообщили.

Премьера ожидается в 2020 году: гиперкар примет участие в соревнованиях по выносливости (WEC), а затем будет выпущен ограниченным тиражом.