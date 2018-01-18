Компания Toyota приняла решение выпустить конкурента Jeep Wrangler и возрождаемому Ford Bronco, то есть настоящим покорителям бездорожья, классическим внедорожникам. Причем, подобная модель в гамме японского производителя уже была, это FJ Cruiser. Но для идеологического наследника будет использовано другое имя.

Вероятнее всего машина получит имя TJ Cruiser, которое японцы зарегистрировали за собой в прошлом году. Машина все же будет более кроссоверной, ведь ее построят на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture).

Отправной точкой для TJ Cruiser станет концепт FT-4X, который компания показывала в прошлом году. Его дизайн выполнен в «квадратном» ретростиле, навевая ассоциации с классическим Toyota Land Cruiser 70.

У концепта есть ряд интересных решений, например, в задних стойках есть съемные блоки, которые могут быть заменены узкими, но очень длинными стеклянными тонированными блоками. Задняя дверь имеет два режима открывания — Outdoor, в котором она поднимается вверх и Urban, в котором она распахивается в стороны двумя одинаковыми половинками. В зеркало заднего вида со стороны водителя интегрирована экшн-камера GoPro.

Дизайн интерьера концепта выполнен в минималистическом стиле. Роль приборной панели выполняет маленький дисплей, а дополнительная информация выводится на экран смартфона, который «пришвартовывается» сверху приборки. Задние сиденья складываются вровень с полом багажника, образуя ровную площадку, которую можно использовать в качестве спального места.

