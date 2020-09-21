Toyota сделала дьявола для дорог общего пользования

Перед стартом марафона «24 часа Ле-Мана» Toyota продемонстрировала свой новый гибридный спорткар под названием GR Super Sport

Интересно, что новинка получила две версии. Первая – трековая, а вторая – более интересная – для дорог общего пользования. Автомобиль построен на базе прототипа Toyota TS050 Hybrid, с которым японская компания выступает в гонках на выносливость WEC в высшей категории LMP1. Концепт GR Super Sport был разработан совместно с гоночной командой Toyota Gazoo Racing.

Силовая установка здесь необычная – гибрид, основанный на 2.4-литровом моторе V6 с двойным турбонаддувом. Казалось бы – ничего особенного, но такое сочетание развивает более 900 лошадиных сил. Если быть точным – 986 «коней». Правда, на данный момент автомобиль находится в стадии концепта и серийное исполнение модели может отличаться по характеристикам, но нам хочется верить, что если отличия и будут, то пусть они окажутся незаметными для динамики.