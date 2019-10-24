Toyota сделала электрическую летающую метлу

Компания Toyota привезла на автосалон в Токио несколько необычных концептов, каждый из них связан с автопилотируемыми технологиями и искусственным интеллектом

Из интересных вещей стоит отметить, например, мобильную беспилотную «скорую помощь», которая позволяет пройти «медицинское обследование будущего» прямо по пути в больницу. Концепт e-Care с системой распознавания лиц передает данные пациента врачу, и человек может сам пообщаться с доктором во время поездки.

Но самой необычной вещью является электрическая летающая метла. Прототип получил название e-broom и, как говорят сами создатели, они вдохновлялись именно метлой, которую используют ведьмы для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности. Как именно это должно происходить, в компании не объяснили.