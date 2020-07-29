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29 июл 2020

Toyota сертифицировала две новинки для России

Toyota сертифицировала две новинки для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota планирует привезти на российский рынок обновленный внедорожник Fortuner и рестайлинговый пикап Hilux

Компания Toyota подготовила две новинки для российского рынка. В базе Росстандарта уже появились Одобрения типа транспортного средства на обновленный внедорожник Fortuner и рестайлинговый пикап Hilux.

После обновления Fortuner отдача 2,8-литрового дизельного мотора увеличилась со 177 л. с. и 450 Нм крутящего момента до 204 сил и 500 Нм. Кроме того, инженеры улучшили систему охлаждения агрегата, благодаря чему он стал потреблять на 17% меньше топлива в городском режиме. измененным бамперам. Внешне от предшественника Fortuner можно отличить благодаря новым светодиодным фарам и измененным бамперам.

Рестайлинговый пикап Hilux также оснастили модернизированным 2,8-литровым дизельным двигателем с отдачей 204 л. с. и 500 Н•м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у Hilux занимает 10 секунд. Средний расход топлива — 7,8 л на 100 км пробега. Также новинку оснастили улучшенной подвеской и модернизированными амортизаторами.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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