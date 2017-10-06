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6 окт 2017

Toyota скрестила внедорожник с минивэном

Toyota скрестила внедорожник с минивэном
Автор фото: фирма-производитель

Создание универсального автомобиля, который одинаково подходил бы и любителям экстремального отдыха и людям семейным или передвигающимся в большой компании дело непростое. В Toyota решили подойти к этому вопросу серьезно и подготовили концепт, который получил имя TJ Cruiser.

Внешне машина выглядит очень необычно: угловатый кузов напоминает большой ящик. В компании говорят, что название образовано от английского Toolbox, то есть «ящик для инструментов» и Joy, то есть «удовольствие».

Какое удовольствие можно получить от ящика с инструментами неизвестно, но TJ Cruiser получился очень ярким. Машина, построенная на модульной платформе TNGA, по своей стилистике пересекается с внедоржником FJ Cruiser.

Самое главное в концепте: широкие возможности по трансформации салона. Задние сиденья можно убрать из салона, превратив машину со сдвижными задниями сиденьями в фургон для перевозки, например, велосипедов или досок для серфинга.

Концепт получил гибридную силовую установку, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя и электромотора. Ее технические характеристики пока держатся в секрете.
 

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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