Toyota собирается покорить Луну и Марс

Дизайн-студия Calty Design Research компании Toyota в США представила концепт вездехода Baby Lunar Cruiser, предназначенный для покорения лунных и марсианских просторов

Дизайн “межпланетного” вездехода вдохновлен легендарным Land Cruiser FJ40. Это выражается в первую очередь в овальной вставке с буквенным логотипом компании. У концептуального автомобиля туда встроен датчик LiDAR и дополнительные камеры. Большая часть кузова выполнена в виде стеклянной капсулы для лучшего обзора. Внутри устанавливается широкий экран вместо передней панели. Вместо привычного рулевого колеса перед водителем находится специальный джойстик.

Согласно задумке, автомобиль оснащается четырьмя электродвигателями, которые встроены по одному в каждое колесо. Никаких технических характеристик заявлено не было. Также вездеход получил достаточно высокий клиренс и безвоздушные шины, которые не боятся проколов на бездорожье.