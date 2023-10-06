Автомобильный портал Motorpage
6 окт 2023

Toyota собирается покорить Луну и Марс

Toyota собирается покорить Луну и Марс
Автор фото: фирма-производитель

Дизайн-студия Calty Design Research компании Toyota в США представила концепт вездехода Baby Lunar Cruiser, предназначенный для покорения лунных и марсианских просторов

Дизайн “межпланетного” вездехода вдохновлен легендарным Land Cruiser FJ40. Это выражается в первую очередь в овальной вставке с буквенным логотипом компании. У концептуального автомобиля туда встроен датчик LiDAR и дополнительные камеры. Большая часть кузова выполнена в виде стеклянной капсулы для лучшего обзора. Внутри устанавливается широкий экран вместо передней панели. Вместо привычного рулевого колеса перед водителем находится специальный джойстик.

Согласно задумке, автомобиль оснащается четырьмя электродвигателями, которые встроены по одному в каждое колесо. Никаких технических характеристик заявлено не было. Также вездеход получил достаточно высокий клиренс и безвоздушные шины, которые не боятся проколов на бездорожье.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Viewt Story

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

03 октября 2023
Toyota C-HR (2024)

Стартуют продажи Toyota C-HR

02 октября 2023
Toyota RAV4

Toyota RAV4 обновился

25 сентября 2023
Toyota Grand Highlander (2024)

Новый Toyota Grand Highlander привезли в Россию

22 сентября 2023
Toyota Yaris Cross (2021)

В Россию привезли Toyota Yaris Cross

22 сентября 2023
Land Cruiser 70

Toyota готовит 3-дверную версию Land Cruiser 70

12 сентября 2023

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 8 5