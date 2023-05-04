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4 май 2023

Toyota сохранит МКПП для пикапа Tacoma

Toyota сохранит МКПП для пикапа Tacoma
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн принял необычное решение - пикап Tacoma после смены поколений сохранит механическую коробку передач

Странность данного шага в том, что у «Такомы» всегда была версия с «механикой» - практически в каждом поколении, только через некоторое время после запуска ее убирали с рынка, по всей вероятности из-за низкого спроса. Однако, как только происходило обновление – ручную коробку опять возвращали в строй. Ровно то же самое происходит и сейчас.

Гораздо интереснее поговорить про силовые установки - от  нынешнего 3,5-литрового V6 производитель, по предварительным данным, откажется. Ожидается, что базовым мотором для Tacoma станет 2,4-литровый турбированный двигатель от Highlander с отдачей около 265 л.с., а старшие модификации получат гибридную силовую установку, с ориентировочной мощность в 350 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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