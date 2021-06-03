Toyota Supra уходит с российского рынка

Toyota приняла решение исключить из модельного листа в России культовое спорткупе GR Supra пятого поколения, и в обозримом будущем модель в нашей стране продаваться не будет.

Как сообщает «Авторевю», Toyota не раскрывает мотивацию подобного решения. На первый взгляд оно кажется совсем нелогичным – первая партия машин, которую завезли в нашу страну была распродана за полгода. Вторую партию из пятнадцати спорткаров импортировали к нам в мае прошлого года, а за лето, не взирая на коронавирус, она вся была раскуплена.

В России Toyota Supra комплектовалась 3,0-литровым турбированным мотором BMW мощностью 340 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Ровно с такой же конфигурацией на нашем рынке продолжает продаваться соплатформенный BMW Z4.