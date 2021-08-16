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16 авг 2021

Toyota Supra возвели из Lego.

Toyota Supra возвели из Lego.

Компания Toyota Gazoo Racing в сотрудничестве Lego построила полноразмерную модель GR Supra в честь 35-летия спорткара. Самое интересное, что перед нами не макет!

Да, машина способна передвигаться своим ходом – не быстро, разумеется, так как здесь трудится лишь пара маломощных электромоторов. Однако, сам факт того, что конструктор способен ездить, достоин уважения.  В целом можно сказать, что автомобиль получился довольно детализированным – у него работают все световые приборы и некоторая бортовая электроника.

Занятно, но на постройку ушло почти полмиллиона деталек Lego! Единственное, что в ней выполнено не из кирпичиков датского конструктора — это колеса, шины, сиденье водителя, рулевое колесо и шильдики на кузове. Сам же процесс сборки занял четыре месяца непрерывной работы.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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