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31 окт 2018

Toyota Supra возвращается. Скоро дебют в Детройте

Toyota Supra возвращается. Скоро дебют в Детройте

Некогда очень популярная в своём сегменте Тойота Супра снова возвращается на рынок. Представители Тойота сообщили о планах по возобновлению производства купе

Новое поколение будет представлено в январе на автосалоне в американском Детройте. Поставки и продажи машин обещают начать сразу после её показа на публике.

Supra станет новым флагманом среди моделей купе бренда Toyota. Она создана совместно с баварскими инженерами на базе платформы, на которой собран BMW Z4 третьего поколения.

В движение автомобиль приводится 6-ти цилиндровым силовым агрегатом. Привод осуществляется на задние колёса. Мотор, мощностью в 340 лошадей сможет разогнать новинку до сотни за 4,5 с. Трансмиссия - уже известная на этой платформе АКПП ZF с 8-ю ступенями.

Сообщается, что инженеры ведут разработку и более «заряженной» версии, которая выйдет несколько позже. Специалисты ожидают и выход гибридной версии машины в недалёком будущем.

Цены на комплектации пока не сообщаются. Их обещают озвучить ближе к показу и старту продаж.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, РБК

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