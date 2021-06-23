Toyota Supra запустили в полет!

Буквально недавно мы говорили о том, как парочка австралийских блогеров решили поизмываться над Toyota Hilux, скинув данный пикап с большой высоты. Теперь уже в США решили произвести подобный эксперимент, правда с другой моделью.

Итак, дано: Toyota Supra, гоночная команда Papadakis Racing и заманчивый трамплин. Надо ли говорить о том, что было дальше? Разумеется, машину запустили в воздух. Скажем больше - автомобиль пролетел аж три десятка метров и мягко приземлился в кучу картонных коробок. Так что с машиной обошлись сравнительно гуманно.

Забавно, спорткар, конечно, получил повреждения, однако его удалось завести! Более того, сообщается, что машину удастся починить! Ранее упомянутый нами Hilux был разбит вдребезги! Более того, для подстраховки останки были скинуты с километровой высоты, так что там восстанавливать попросту нечего.