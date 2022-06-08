Toyota Tacoma провалила краш-тест

Этот японский пикап признали очень опасным, особенно для пассажиров.

Страховой институт безопасности дорожного движения США провел краш-тесты пикапа Toyota Tacoma версии 2022 года. В испытаниях участвовала модель с удлиненной пассажирской кабиной. Пару лет назад проходили испытания дорестайлинговой модели, тогда эксперты раскритиковали факт того, что задние рессоры во время столкновения пробили топливный бак, что может привести к возгоранию. На нынешнем поколении пикапа эту проблему исправили, но кое-какие нюансы остались.



У автомобиля по-прежнему серьезно деформируется рама и салон во время фронтального удара. Приборная панель сильно уходит в салон, травмируя ноги переднего пассажира. Отметим, что страховщики не протестировали активные системы безопасности машины. Впрочем, если учесть, что на Tacoma нет системы распознавания пешеходов, высокого балла автомобилю так и так не получить.