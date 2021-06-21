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21 июн 2021

Toyota Tundra официально показали

Toyota Tundra официально показали
Автор фото: фирма-производитель

Показали, но не представили -  технические характеристики машины остаются неизвестными, да и презентации так таковой еще не было

Несколько недель назад на одном американском форуме фанатов данной модели были опубликованы шпионские фотографии пикапа, а буквально на днях, Toyota выложила в свой официальный Twitter первую официальную фотографию Tundra с припиской "Некоторые люди не умеют хранить секреты"

Но, как мы написали выше - фотография - это еще не официальная презентация. Ее дата, к слову, остается не раскрытой. Что касается технических характеристик, то под капотом пикапа расположится 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом. Не исключено, что для пикапа возьмут тот же самый мотор, который начали устанавливать на новый Land Cruiser 300. Он выдает 415 л.с. и 650 Нм.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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