Toyota Tundra официально показали

Показали, но не представили - технические характеристики машины остаются неизвестными, да и презентации так таковой еще не было

Несколько недель назад на одном американском форуме фанатов данной модели были опубликованы шпионские фотографии пикапа, а буквально на днях, Toyota выложила в свой официальный Twitter первую официальную фотографию Tundra с припиской "Некоторые люди не умеют хранить секреты"

Но, как мы написали выше - фотография - это еще не официальная презентация. Ее дата, к слову, остается не раскрытой. Что касается технических характеристик, то под капотом пикапа расположится 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом. Не исключено, что для пикапа возьмут тот же самый мотор, который начали устанавливать на новый Land Cruiser 300. Он выдает 415 л.с. и 650 Нм.