Toyota Tundra оказалась одним из самых безопасных автомобилей в мире

Американский страховой институт IIHS, который славится своими строгими краш-тестами автомобилей решил испытать на прочность Toyota Tundra

Вообще, понятие безопасного автомобиля не слишком применимо к утилитарным пикапам, но Tundra смогла выступить достойно. Скажем больше – машина оказалась на вершине рейтинга! Разумеется, здесь сработал принцип «командного соревнования» - далеко не по всем позициям Tundra заполучила высший балл, но общая сумма очков позволила претендовать на лидерство.

Немного подробностей – пассивную безопасность машины эксперты оценили как «хорошо», свет фар — «приемлемо» в комплектации с блоками рефлекторного типа и «хорошо» в варианте с проекционными. Систему автоматического экстренного торможения у Тундры специалисты IIHS охарактеризовали как превосходную в дневных условиях и продвинутую — в сумерках.