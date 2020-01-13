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13 янв 2020

Toyota уходит в градостроительство

Toyota уходит в градостроительство
Автор фото: Toyota

Японский концерн построит город будущего у подножья Фудзи. Населенный пункт будет носить название «Woven City» («Тканый город»), что является отсылкой к корням марки, которая изначально занималась производством ткацких станков

Создание города предусматривает широкую автоматизацию с централизованным управлением городскими объектами, безотходность и полный запрет личного транспорта. Всего будет три типа улиц: самые широкие проспекты отведут под беспилотные автомобили, стандартные улицы — под электроскутеры, велосипеды и самокаты. Остальные дороги будут чисто пешеходными.

Любопытно, что весь город получит систему автономную энергосистему, основанную на водородных топливных элементах. В них водород методом электрохимической реакции будет преобразовываться в электричество, а побочным продуктом станет чистая вода. Дополнительную энергию планируется получать от солнечных панелей, установленных на крышах  домов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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